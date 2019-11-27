Возможность перехода на фриланс с постоянной работы рассматривают 72% россиян, говорится в результатах опроса негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка и сервиса по трудоустройству «Работа.ру».

При этом 27% респондентов оценивают вероятность такого перехода как «очень вероятную», а 45% — как «вполне вероятную». Вообще не собираются покидать штатную работу только 8% опрошенных, говорится в исследовании.

Переход на фриланс 68% респондентов связывают с финансовой нестабильностью. Более того, 32% опрошенных пугает отсутствие пенсионных отчислений. Около четверти участников опроса (25%) считают, что отсутствие работы с официальным оформлением вызовет трудности при получении потребительского кредита или ипотеки. При этом 21% россиян не считают, что фриланс сопряжен с финансовой нестабильностью.

В настоящее время 33% россиян имеют подработку, на которой они оказывают услуги как частные лица. Из них 40% зарабатывают менее 10 тыс. рублей, 21% — от 10 до 20 тыс. рублей. Доход 17% опрошенных превышает 40 тыс. рублей.