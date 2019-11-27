Биржа Upbit взломана, сообщил генеральный директор компании Сок-Ву Ли. На официальном сайте платформы он подтвердил информацию о выводе 342 тыс. Ethereum на неизвестный кошелек. Сумма ущерба составила около 50 млн долларов.

«Я, генеральный директор Сок-Ву Ли, прошу прощения за доставленные неудобства. 27 ноября 2019 года 342 000 ETH были переведены с нашего горячего Ethereum-кошелька на неизвестный кошелек», — объявил Ли.

Upbit возместит ущерб, нанесенный пользователям платформы, добавил генеральный директор компании. По его словам, биржа вернется к работе в течение двух недель, на данный момент ввод и вывод средств отключен.

Twitter-бот Whale Alert зафиксировал вывод множества токенов с биржи Upbit на холодные кошельки. Общая сумма выведенных средств превысила 70 млн долларов. Однако Ли подчеркнул, что к похищенным активам относится только Ethereum, а остальные переводы были осуществлены самой биржей в целях безопасности.