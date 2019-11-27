Газмропбанк внедрил новую технологию на основе искусственного интеллекта для распознавания QR-кодов. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Новый модуль встроен в новую версию мобильного приложения Газпромбанка «Телекард 2.0» для iOS и Android. Он используется для приема платежей по QR-кодам в рамках Системы быстрых платежей Банка России и оплаты квитанций в мобильном приложении.

Для того, чтобы распознать QR-код в мобильном приложении, пользователю достаточно показать его камере телефона или сфотографировать его. Распознавание осуществляется в режиме реального времени и занимает 1-2 секунды. Процесс безопасен точки зрения работы с данными, так как все вычисления выполняются на устройстве пользователя без передачи изображений на обработку во внешние сервисы.