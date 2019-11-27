Газпромбанк планирует сократить срок принятия решения по выдаче ипотечного кредита — ответ клиенту будут давать за полдня, сообщил первый вице-президент кредитной организации Алексей Попович в ходе OFFICEPARTY в Банки.ру.

«8 декабря Газпромбанк запускает кредитный конвейер «Ипотека», который позволит сократить скорость принятия решения о выдаче кредита до полудня», — объявил представитель банка.

Сейчас решение о предоставлении ипотеки принимается в течение трех рабочих дней.