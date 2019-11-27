Газпромбанк выпустит новую версию мобильного приложения в 2020 году, сообщил заместитель председателя правления кредитной организации Дмитрий Зауэрс в ходе OFFICEPARTY в Банки.ру.

«Мы не знаем, как оно будет называться, но это будет новое мобильное приложение, и оно будет по своим характеристикам абсолютно не уступать ни одному розничному конкуренту. Будет построена совершенно новая архитектура, позволяющая и омниканальные сервисы быстро запускать, и партнерские сервисы, и приложения», — рассказал Банки.ру Дмитрий Зауэрс.

Первый вице-президент — член правления банка Алексей Попович уточнил, что новая версия приложения будет запущена во II квартале следующего года. «В этом мобильном приложении будет полностью реализован так называемый движок лояльности. Он будет показывать, в какой категории будет больше всего потрачено, сколько потенциально начислено кешбэка, сколько миль будет», — сообщил представитель Газпромбанка.