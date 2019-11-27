Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Московского Коммерческого Банка на уровне «ruВВ-» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, значительным запасом капитала, адекватными оценками рентабельности и ликвидности, удовлетворительным качеством активов, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — отмечается в сообщении.