Доля инвестиций нерезидентов в облигации федерального займа на 1 ноября 2019 года выросла до 32%. Последний раз на этом же уровне доля инвестиций нерезидентов в ОФЗ была зафиксирована на 1 мая 2018 года — 32,3%.

Соответствующие данные опубликованы на сайте Центрального банка России.

На 1 апреля 2018 года доля нерезидентов в ОФЗ достигла исторического максимума — 34,5%, однако после введения очередных антироссийских санкций со стороны США начала постепенно снижаться. На 1 января 2019 года она опустилась до минимума с мая 2016 года — 24,4%, после чего вновь начала расти. После этого доля нерезидентов в ОФЗ впервые снизилась по состоянию на 1 августа 2019 года.