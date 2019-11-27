Банк России планирует получить от кредитных организаций информацию по состоянию на 1 декабря об изменении числа банковских платежных агентов (БПА) и уровне комиссионного вознаграждения, сообщает «Коммерсант» . Письмо с такой просьбой было направлено в Ассоциацию банков России (АБР). При этом банки должны выделить информацию по населенным пунктам с численностью населения менее 3 тыс. человек.

В марте 2019 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Банк России разработали рекомендации о порядке раскрытия информации о размере вознаграждения, взимаемого с потребителя при оказании услуг БПА. В октябре ФАС сообщила, что начала проверку платежных терминалов в ряде аэропортов Москвы на предмет завышенной комиссии. Как пояснил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров, в данный момент речь о регулировании тарифов БПА не идет. Это может стать вопросом следующего года, добавил он.

По словам экспертов, вся инфраструктура приема наличных средств, включая физические точки и терминалы самообслуживания, испытывает трудности с сохранением клиентов и объемов платежей. В ситуации снижения объемов платежей агенты сокращают инфраструктуру. По их мнению, активное развитие СБП на рынке коммунальных платежей, планируемое в 2020 году, может ускорить этот тренд. Как отмечают эксперты, какое-либо регулирование имеет смысл только там, где нет альтернативных каналов оплаты. Однако стоит учитывать, что владельцы платежных терминалов несут затраты на их содержание, оплачивают инкассацию и ограничение тарифов приведет к уходу оставшихся игроков.