Банк ДОМ.РФ предлагает оформить карту «Премиальная» в категории Mastercard World Black Edition.

Выпуск карты осуществляется бесплатно. Стоимость пакета услуг «Премиальный» составляет 2 тыс. рублей в месяц (либо эквивалент в долларах или евро). Плата не взимается при выполнении одного из условий: сумма среднемесячного остатка за предыдущий календарный месяц на всех текущих счетах — от 1 млн рублей, или сумма среднемесячного остатка на всех текущих счетах в течение календарного месяца — от 750 тыс. рублей и сумма ежемесячных операций по оплате товаров и услуг — от 50 тыс. рублей, или сумма ежемесячных поступлений на счет — от 150 тыс. рублей и сумма ежемесячных операций по оплате товаров и услуг — от 50 тыс. рублей. Также плата не взимается в течение льготного периода (период с даты подключения пакета услуг до конца соответствующего календарного месяца, а также следующий за ним полный месяц обслуживания).

По карте предусмотрено начисление процентов на остаток средств на счете в размере до 6% годовых в рублях (при условии совершения покупок на сумму 10 тыс. рублей и более).

Также предусмотрен кешбэк: стандартный в размере до 2% от любых покупок и повышенный в размере 5% в категории «Путешествия» (траты в авиакомпаниях, у турагентств, оплата пассажирских перевозок, аренды автомобилей, траты в магазинах duty free). Максимальная сумма вознаграждения — 10 тыс. рублей, 200 долларов/евро в месяц (то есть максимальный совокупный кешбэк составит 10 тыс. рублей плюс 200 долларов плюс 200 евро).

Комиссия за снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка ДОМ.РФ и сторонних банков не взимается. СМС-информирование осуществляется бесплатно.



«В дополнение к дебетовой карте могут быть оформлены бесплатная кредитная карта с лимитом до 750 тысяч рублей, накопительной счет с доходностью до 6% годовых в рублях. Клиенту назначается персональный менеджер. Держателям карты предоставляются доступ в бизнес-залы аэропортов, страховка для выезжающих за рубеж , консьерж-сервис, консультации по подбору элитной недвижимости от партнеров банка, дистанционная юридическая и налоговая поддержка, подписка на СМИ», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Елена Хвостова.