Теперь минимальная ставка составляет 8,8% годовых в рублях. Ранее ставка была 9,9%.

Альфа-Банк входит в топ-5 по портфелю кредитов наличными. Доля рынка по итогам сентября 2019 года составила 5,02%. Получить одобрение по кредиту до 5 млн рублей можно всего за 2 минуты, оформив заявку на сайте банка или через мобильное приложение «Альфа-Мобайл». Срок кредитования до 5 лет.



Подробнее о программах потребительского кредитования можно узнать на сайте банка.