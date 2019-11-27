Теперь клиенты могут получить ипотеку на строящееся жильё по ставке от 8,09% и на вторичное от 8,79%. Ставки снижены на 0,4%. Банк недавно снизил ставки по рефинансированию до 8,69%.

Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от 3 до 30 лет. Также клиенты Альфа-Банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья.

По итогам сентября согласно данным Frank RG Альфа-Банк занял третье место по объему выдачи ипотеки. Доля рынка банка выросла до 3,4%. Ипотечный портфель Альфа-Банка с начала года увеличился на 140% и на 1 ноября 2019 года составил 85,1 млрд. руб.

Подробнее о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка.