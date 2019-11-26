Заубер Банк снова снизил ставки по вкладам в рублях.

Теперь «Заубер-Срочный» (на три месяца) можно оформить под 5,3% (вместо 5,8%), а «Заубер-Оптимальный» (на шесть месяцев) — под 5,7% годовых (ранее — под 6%).

«Заубер-400 дней» привлекается под 5,82% годовых (с первого по 365-й день — 5,8%, с 366-го по 400-й день — 6%). Прежняя ставка — 6,03%. В случае досрочного расторжения договора проценты начисляются в соответствии со ставкой за соответствующий период, уменьшенной на 1 п. п.

Минимальная сумма первоначального взноса по вышеперечисленным вкладам составляет 100 тыс. рублей. Пополнение по ним не предусмотрено.

«VIP Классический» (от 5 млн рублей на один год) открывается под 6% годовых (ранее – под 7,5%). Предусмотрено пополнение, а также частичное снятие до минимальной суммы вклада. При досрочном расторжении договора в период от 181 до 366 дней начисление процентов происходит по льготной ставке 5% годовых.

Проценты по всем депозитам выплачиваются ежемесячно.