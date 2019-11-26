12 декабря в Digital October (г. Москва, Берсеневская наб., 6, стр. 3) пройдет Форум FinMachine «AI + customer experience. Как AI помогает компаниям получить и удержать клиента».

BSS выступит Партнером мероприятия и представит свой опыт разработки и внедрения решений на основе AI, успешные кейсы, позволяющие банкам сокращать издержки, повышать лояльность клиентов, делать взаимодействие комфортнее, умнее и легче.

В ходе Сессии 4 «Как AI помогает развивать отношения с клиентами», которая состоится в 15:20 - 16:50, руководитель направления развития голосовых продуктов BSS Юрий Ледаков представит «Digital2Speech: AI-эксперты, лояльность клиентов и рост вашего бизнеса». Это уникальное решение основано на единой омниканальной платформе BSS. Digital2Speech использует все популярные каналы коммуникации, обладает интеллектуальным разговорным интерфейсом и предоставляет широкий спектр информационных сервисов.

Спикер расскажет о технологиях BSS, которые позволяют автоматически обрабатывать взаимодействие с клиентами. На их основе реализована виртуальная команда помощников для решения бизнес-задач. Роботы Николай, Алина и Дмитрий заботятся о бизнесе и клиентах 24/7/365. Приходите на выступление эксперта BSS, чтобы узнать, как виртуальная команда стимулирует лояльность клиентов и помогает расти бизнесу.

Форум соберет самые эффективные кейсы применения AI в маркетинге, разработке продуктов, андеррайтинге, онбординге, поддержке и других ориентированных на клиента процессах банков и страховых компаний.

Подробнее о мероприятии на сайте организаторов .

Источник: Компания BSS