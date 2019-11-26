Медианные расходы российских домохозяйств на жилищно-коммунальные услуги по итогам девяти месяцев 2019 года составили 3 826 рублей в месяц, оказавшись на 3% больше, чем годом ранее. Такая информация приводится в исследовании «СберДанных» (проект Сбербанка по анализу и обработке больших данных).

Как уточняется, в оценку стоимости ЖКУ включены траты на газ, электроэнергию, водоснабжение, тепловую энергию, а также на капитальный ремонт. Аналитики сфокусировались на медианных, то есть наиболее типичных величинах.

Рост расходов в целом соответствует индексации тарифов, предусмотренной правительством. Однако в некоторых регионах платежи за ЖКУ растут существенно быстрее. Чаще всего рост трат выше среднего уровня связан с реформой в сфере утилизации отходов (так называемой «мусорной реформой»), а также, в некоторых случаях, с изменением методологии в учете потребления энергии.

На общем фоне особенно выделяются Белгородская и Кировская области, где россияне в этом году тратят на 17,5% и 15,6% больше, чем в 2018 году, соответственно. В Белгородской области проявляется существенный рост тарифов на водоснабжение и водоотведение в ряде населенных пунктов. С высокой вероятностью регион останется в «лидерах» рейтинга, так как с 1 декабря 2019 года планируется повышение цен на воду в самом Белгороде, причем сразу на 42%, указывают в Сбербанке.

В Кировской области рост размера платежа, по-видимому, связан с дополнительными издержками на масштабную реконструкцию инфраструктуры теплоснабжения в административном центре, рассуждают авторы исследования. Городские теплосети были переданы в концессию Кировской теплоснабжающей компании в июне 2019 года, что предполагает аренду с условием обязательной модернизации.

В первую десятку регионов по скорости подорожания ЖКУ попали также Адыгея, Оренбургская область, Красноярский край, Вологодская область, Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Тульская область, Республика Коми и Астраханская область. Аналитики обращают внимание на то, что, в частности, в Петербурге и Ленобласти рост составил 8,3% против 5,1% в Москве, хотя для обеих столиц закладывалась примерно одинаковая индексация.

По данным аналитиков «СберДанных», в Ульяновской области, Мордовии, Камчатском крае, Магаданской, Псковской областях зафиксировано снижение платежа, а в Республике Алтай его размер не изменился по сравнению с девятью месяцами 2018 года.

Отдельно в III квартале 2019 года платежи россиян оказались ниже, чем в первом полугодии, из-за сезонного фактора и составили 3 127 рублей. Самые высокие траты на ЖКУ в указанный период зафиксированы в Магаданской, Мурманской областях и Камчатском крае (6 239, 6 119 и 5 736 рублей соответственно), свидетельствуют материалы Сбербанка. Это связано как с общим уровнем цен в этих регионах страны, так и с относительно низкой плотностью населения, поясняется в обзоре. На четвертом месте — Москва и Московская область, далее — Нижегородская область.

Наиболее весомыми затраты на ЖКХ оказались для жителей Рязанской области (13,1% от расходов на потребление). За ней следуют дальневосточные регионы: Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область и Камчатский край с показателями 12,7%, 12,6% и 12,6% соответственно. При этом в Камчатском крае высокая доля коммунальных услуг в расходах обусловлена высокой стоимостью самих услуг: медианные затраты на ЖКХ по итогам девяти месяцев 2019 года составили 7 983 рубля. Это один из самых высоких показателей по стране. В Рязанской области и Еврейской АО услуги ЖКХ значительно дешевле (3 337 и 4 018 рублей соответственно). Их высокая доля в расходах домашнего хозяйства связана с низким уровнем потребления в этих регионах, отмечают в Сбербанке. В среднем по стране семья тратит на ЖКХ 9% своего бюджета.

По сравнению с первым полугодием 2018 года относительная стоимость услуг ЖКХ осталась практически неизменной. Однако в некоторых регионах наблюдаются значимые изменения. Так, в Хакасии доля выросла с 4,4% до 6,2%. Но, несмотря на такой рост, доля коммунальных платежей в регионе остается наименьшей по стране. Обратная ситуация характерна для Ямало-Ненецкого автономного округа: относительная стоимость упала на 2,7 процентного пункта и составила 7,2% в потребительских расходах.

Высокие относительные траты на ЖКХ ожидаемо оказались значимым фактором просрочки платежей по коммунальным услугам. В целом по стране наблюдается зависимость между долей данной категории расходов в бюджете семьи и объемом задолженности, выраженным как доля от средних ежемесячных расходов домохозяйства.



В сфере жилищно-коммунальных услуг устойчиво фиксируется высокий уровень безналичных платежей. С начала 2018 года он увеличился на 5,2 п. п. и к концу III квартала 2019 года достиг 85,3%. При этом доля безналичных трансакций в целом по стране составила 48,7%. Порядка двух третей от всех платежей в мобильном банке (63%) и через банкоматы (68%) производятся с использованием штрихкодов.