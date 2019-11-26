Банк «Русский Стандарт» обновил мобильное приложение RSB Mobile, расширив возможности использования QR-кодов.

В частности, теперь физлица смогут переводить друг другу деньги по QR-коду.

«Больше не нужно называть номер карты и даже номер телефона: получить или совершить перевод можно по QR-коду из мобильного банка. В отличие от других разработок на рынке, отправлять и получать деньги по QR-коду из RSB Mobile могут клиенты любых банков. Важно, что такой QR-код можно загрузить в другие мобильные банки (если они поддерживают технологию). Такая финансовая технология претендует стать самым безопасным вариантом p2p-перевода между счетами физических лиц», — рассказали в банке.

Обновленный RSB Mobile также предоставил пользователям возможность оплачивать счета, коммунальные услуги, уплачивать штрафы, налоги, платить за образование и проводить многие другие платежи по электронной версии QR-кода с одного устройства, следует из релиза. Так, оплатить электронную квитанцию, счет за ЖКУ или сделать любой другой платеж по QR-коду теперь можно не только с помощью камеры, но и из файла (не включая камеру на смартфоне). Как поясняют в банке, «технология работает очень просто: клиент сохраняет в телефоне полученную квитанцию, например, если она пришла на электронную почту или в мессенджер. Выбирает нужную опцию сканирования на экране мобильного банка или находит квитанцию среди своих файлов и фотографий».

В «Русском Стандарте» напоминают, что мобильный банк RSB Mobile позволяет оплачивать товары и услуги по QR-коду через Систему быстрых платежей. Совершать покупки таким способом можно в розничных магазинах и на интернет-сайтах, которые подключены к сервису.



Обновить мобильный банк RSB Mobile можно в App Store и Google Play.