Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает Госдуме и правительству РФ упростить законопроект о защите и поощрении капиталовложений, чтобы он был понятен бизнесу и не требовал множества подзаконных актов. Об этом сообщил глава РСПП Александр Шохин.

По его словам, важно, чтобы с начала 2020 года закон был принят в таком виде, который позволит его использовать как реальный инструмент решения задач, связанных с повышением доли инвестиций в основной капитал до уровня 25%, а затем и 27% ВВП с нынешних 20—21%.

«Тем самым будет решаться главная задача, стоящая перед страной, — ускорение темпов экономического роста до уровня не ниже среднемировых. А это, безусловно, база для решения многочисленных социальных проблем, прописанных в национальных проектах», — считает глава РСПП.

«Бизнес ждет этот законопроект, более того, если принятие законопроекта затянется, то возникнет инвестиционная пауза, связанная с ожиданием того, что же правительство и законодатели предложат бизнесу. Но, с другой стороны, мы не имеем права — я имею в виду и бизнес, и правительство, и Государственную думу, — работать не на результат, а на скорость принятия закона», — подчеркнул Шохин.

Он отметил, что закон вводит довольно много новых понятий, по сути это инвестиционный кодекс, который должен вобрать в себя все старое законодательство, в том числе принятое с начала 90-х годов.