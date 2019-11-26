На сайте Contact стал доступен сервис обмена валют с банковских карт . О новой услуге сообщили во вторник в платежной системе, подчеркнув, что «сервис будет особенно полезен тем, кто периодически путешествует за границу».

Обмен производится в доллары США и евро. Выплату можно получить наличными в любом из 5 тыс. пунктов системы на территории России. Услуга доступна только для граждан РФ.



Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо пройти идентификацию на сайте Contact, выбрать сумму и нужную валюту, а также указать данные рублевой карты, с которой будет производиться списание. Минимальная сумма для конвертации — 1 доллар или 5 евро, а лимит может устанавливаться только банком — эмитентом карты клиента. На сайте Contact можно сразу увидеть реальный курс и полную сумму списания в рублях.