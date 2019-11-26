Только 10% государственных компаний в РФ внедрили отечественное программное обеспечение (ПО) в соответствии с директивами правительства по импортозамещению софта. Об этом сообщил директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух на всероссийской конференции «Антисанкции. В чем выгода импортозамещения в сфере IT».

По его словам, с точки зрения стран — производителей IT-продуктов, которые используются в госкомпаниях, до сих пор доминируют США, но достаточно активно используется и германское ПО.

Массух отметил, что зависимость от аппаратной техники не так высока. «Действия государства по регулированию позволили приостановить этот рост зависимости. И это приличное достижение. Задача — снизить зависимость, перейти на использование отечественных разработок и оборудования», — добавил он.