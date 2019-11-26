В штаб-квартире финансового супермаркета Банки.ру прошла OFFICEPARTY с Газпромбанком — неформальная встреча руководства кредитной организации с аудиторией крупнейшего банковского портала страны.

Мероприятие посетили более 100 человек.

Как говорилось в презентации зампредправления кредитной организации Дмитрия Зауэрса, подготовленной к OFFICEPARTY, Газпромбанк в декабре реализует возможность досрочного погашения кредитов в приложении «Телекард» . Клиент сможет совершать операцию без посещения офиса.

Первый вице-президент Газпромбанка Алексей Попович рассказал о том, что финучреждение в начале следующего года планирует реализовать техническую возможность моментального зачисления денежных средств после их внесения через банкомат по всем операциям.



Встречу провела исполнительный директор Банки.ру Елена Ищеева.

