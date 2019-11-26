За год количество потенциальных банкротов по кредитным обязательствам увеличилось незначительно — всего на 4,9%, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В 2017-2018 годах число таких граждан росло гораздо более высокими темпами.

Так, количество граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, по состоянию на 1 ноября 2019 года составило 1 031,4 тыс. человек. Именно столько граждан имеют просроченный долг более чем в 500 тыс. рублей сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов). В прошлом году на 1 ноября их количество было 983,3 тыс. человек.

Основная часть граждан — потенциальных банкротов, приходится на потребительские кредиты — 65,7%, самая незначительная доля — у должников по ипотеке (2,2%). Рост продемонстрировала доля граждан, имеющих микрозаймы (+2,8 п. п.) и потенциальных банкротов по кредитам различных типов (+0,3%). Доли заемщиков — потенциальных банкротов по кредитным картам и потребительским кредитам сократились на 1,7 п. п. и 1,4 п. п. соответственно.

Наибольшая динамика роста числа потенциальных банкротов была отмечена в Свердловской (+15,1%), Самарской (+10,6%), Челябинской (+9,7%) и Иркутской (+9,5%) областях, а также в Москве (+9,2%) и Московской области (+8,6%). Снижение количества должников — в Ханты-Мансийском АО (-2,5%), Краснодарском (-1,3%) и Ставропольском (-1,3%) краях, Республике Башкортостан (-0,7%).