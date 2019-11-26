Платежная система «Мир» начнет тестировать платежи в Европе. PayXpert выступит в качестве эквайрера российской платежной системы в ЕС, в том числе в Великобритании.

Об этом сообщается в пресс-релизе «Росконгресса» в преддверии презентации европейского эквайера «Мир» на Российско-британском бинес-форуме 27 декабря 2019 года.

Возможность совершать транзакции через российскую систему упростит платежные операции для клиентов компаний, предлагающих товары или услуги на российском рынке, и, в результате, повысит их товарооборот. Для Великобритании, которая станет первой страной для реализации пилота с PayXpert, «Мир» откроет доступ к российскому потребительскому рынку.

«Карты платежной системы «Мир» принимаются на территории уже восьми стран, и мы продолжаем работать над расширением сети приема наших карт и возможностей их держателей. Начало нашего совместного пилотного проекта с PayXpert — первый и очень важный шаг в развитии европейского эквайринга «Мира», который положит основу перспективным новым направлениям в зарубежном развитии российских платежных карт», — прокомментировал глава платежной системы Владимир Комлев.