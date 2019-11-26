Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 24».

«Я знаю, что сейчас активно обсуждается и в СМИ, и в правительстве идет дискуссия о возможности освобождения от НДФЛ малообеспеченных семей. Я бы это поддержала. Да, надо все просчитать, не скатываться к популизму, но, мне кажется, это разумное предложение, потому что разница в уровнях доходов среди бедных, богатых очень высока», — сказала Матвиенко.



Она отметила, что на протяжении последних нескольких лет доходы россиян «либо падали, либо, если росли, то незначительно». Она добавила, что в бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов заложены меры, которые будут способствовать росту доходов россиян. «Надо все сделать, чтобы они росли более быстрыми темпами», — подчеркнула Матвиенко.

В начале сентября на Московском финансовом форуме глава ВТБ Андрей Костин предложил установить необлагаемый минимум дохода физических лиц и тем самым поддержать людей с низкими доходами. Банкир отметил, что такая мера позволит малоимущим гражданам получить дополнительные деньги, а также будет способствовать росту внутреннего спроса. 20 ноября Костин заявил ТАСС, что видит рост поддержки этой идеи среди членов правительства и в администрации президента РФ.

Комментируя эту идею, председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что тема возможного освобождения малоимущих от НДФЛ «очень чувствительная». По его словам, «вопрос в том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы», он также обратил внимание на необходимость определения критериев, «кого надо относить к малоимущим». Премьер подчеркнул, что «это всегда тонкая история, как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными».

При этом Медведев признал, что «такая идея действительно прорабатывалась, и, в принципе, она остается». Но над ней «надо еще подумать", резюмировал премьер-министр.