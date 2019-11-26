Газпромбанк в начале следующего года планирует реализовать техническую возможность моментального зачисления денежных средств после их внесения через банкомат по всем операциям, сообщил первый вице-президент кредитной организации Алексей Попович в ходе OFFICEPARTY в Банки.ру.

«У нас зачисление этих средств происходит моментально. Просто дальше эти средства клиент хочет куда-то направить: либо оплатить, либо перевести эти средства, либо открыть депозит . И у нас сейчас с учетом того, что технологически банк имел достаточно сложную архитектуру, по некоторым операциям наиболее сложным может происходить не онлайн зачисление, то есть это можем происходить в течение 30 минут», — объяснил Алексей Попович.



«100% покрытия онлайн-операций у нас будет действительно в первом квартале», добавил представитель банка.