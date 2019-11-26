Газпромбанк в декабре реализует возможность досрочного погашения кредитов в приложении «Телекард», говорится в презентации зампредправления кредитной организации Дмитрия Зауэрса, подготовленной к OFFICEPARTY в Банки.ру.

Клиент сможет совершать операцию без посещения офиса.



Ранее клиенты Газпромбанка жаловались в «Народном рейтинге Банки.ру» на то, что через приложение банка невозможно частично или полностью досрочно погасить действующий кредит.