Должники по алиментам не должны иметь свободной возможности вступления в повторный брак до тех пор, пока не смогут погасить все долги перед своими прежними семьями, считает депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров.
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру юстиции Александру Коновалову запретить должникам по алиментам повторно жениться или выходить замуж. Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого есть текст обращения.
Петров отмечает, что количество разводов в России по-прежнему остается на «опасно высоком» уровне: по разным данным, до половины заключаемых браков заканчиваются распадом семьи, при этом часто бывает так, что нерадивые мужья, реже жены, потерявшие чувство ответственности за свою прежнюю семью, уходят в новые отношения и перестают заботиться о собственных детях.
«Безусловно, государство не может пристыдить или как-то воспитательно воздействовать на таких граждан. Однако в силах государства осложнить жизнь недобросовестных родителей, забывающих о своем долге и ответственности перед детьми», — полагает депутат из Ленобласти.
Так, Петров просит Минюст РФ выступить инициатором внесения поправок в действующий Семейный кодекс РФ — в раздел, регулирующий заключение и прекращение брака.
«Должники по алиментам не должны иметь свободной возможности вступления в повторный брак до тех пор, пока не смогут погасить все задолженности перед своими прежними семьями», — считает Петров.
Нет комментариев