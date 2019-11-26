Банк России предостерегает российские банки от операций в евро, поскольку они больше не приносят прибыли. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью немецкой газете Handelsblatt.

«Мы предостерегаем российские банки от операций с евро. Они больше не приносят им прибыли, — сказала глава регулятора. — Когда вкладчики вносят средства на счета в евро, то эти деньги банки должны где-то размещать, и при этом практически остаются только инструменты с минусовыми процентами».

По словам Набиуллиной, поскольку отрицательные проценты для сбережений в России запрещены, банки «так подняли сборы за обслуживание счетов в евро, что в этой валюте едва ли можно держать сберегательные счета».

«Мы как Центробанк следим за тем, чтобы российские банки не шли на слишком высокие валютные риски, независимо от того, в евро или долларах», — отметила глава ЦБ.