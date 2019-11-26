Центральный банк России назначил административные штрафы банкам ВТБ и «Открытие» и микрофинансовым организациям «Мани Мен» и «МигКредит». Соответствующие документы опубликованы на сайте регулятора.

Так, банку «Открытие» и МФО назначены штрафы по статье 14.29 Кодекса об административных правонарушениях «Незаконное получение или предоставление кредитного отчета». Нарушение формулируется как «незаконные действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Правонарушение влечет за собой штраф для юридических лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Банк ВТБ оштрафован по статье 15.26.3 КоАП «Неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений, содержащихся в основной части кредитной истории, в бюро кредитных историй».

Согласно кодексу, «неисполнение установленной законом обязанности по представлению в установленный законом срок источником формирования кредитной истории информации, подтверждающей достоверность ранее переданных сведений или правомерность запроса кредитного отчета, оспариваемые субъектом кредитной истории, либо ненаправление указанным источником соответствующих достоверных сведений или просьбы об удалении неправомерного запроса в бюро кредитных историй в установленный законом срок», влечет за собой штраф для юридических лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.