Чистая прибыль банка «Возрождение» по МСФО за девять месяцев 2019 года составила 4,37 млрд рублей против убытка в 8,2 млрд рублей годом ранее, свидетельствуют данные отчетности организации.

Активы банка на 30 сентября 2019 года выросли на 5% — до 259,4 млрд рублей.

Чистые процентные доходы кредитной организации снизились на 10% и составили за отчетный период 6,9 млрд рублей. Комиссионные доходы банка остались на уровне девяти месяцев прошлого года и составили 3,8 млрд рублей.