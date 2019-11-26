Банк «Открытие» снизил ставки по вкладам в рублях.

Вклад «Надежный Промо» (от 750 тыс. рублей на 367 дней) открывается под 6,12% годовых (вместо 6,36%).

«Надежный» — под 5,18—5,93% (ранее — под 5,43—6,17%), «Основной доход» — под 4,98—5,75% (прежде — под 5,23—5,98%), «Открытый» — под 5,18—5,93% (вместо 5,43—6,17%), «Свободное управление» — под 3,95—4,74% (до этого — под 3,95—4,98%), а «Активное пополнение» — под 4,22—5,08% годовых (ранее — под 4,22—5,32%).

Минимальная сумма всех депозитов составляет 50 тыс. рублей. Срок — 91, 181, 367 и 730 дней.

Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются. Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Активное пополнение» и «Свободное управление».