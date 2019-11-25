Глава Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что проект закона о квалификации инвесторов планируется принять во втором и третьем чтениях в декабре 2019 года. Заявление прозвучало на конференции «Розничный инвестор» в Москве, передает «Дума ТВ» .

Депутат отметил, что о скором принятии законопроекта договорились с первым заместителем председателя Банка России Сергеем Швецовым. Об этом просила и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Мы с Сергеем Анатольевичем (Швецовым. — прим. ред.) договорились, что, скорее всего, в пятницу соберем узкий круг от Банка России, от рынка, Минфина и постараемся договориться о последних штрихах. (…) Как договоримся, я пока не готов говорить, но то, что решение будет мудрым, — это однозначно», — сказал Аксаков.

К пятничной встрече он попросил подготовить текст законопроекта.

Ранее сообщалось, что изначально регулятор предлагал разделить инвесторов на четыре категории, потом сократил их число до трех (особо защищаемые, простые неквалифицированные и квалифицированные). Теперь речь идет всего лишь о двух категориях инвесторов: квалифицированных и неквалифицированных. Переход из одной категории в другую происходит при выполнении одного из условий: наличие квалификационного сертификата, два года опыта торговли на рынке ценных бумаг или распоряжение 10 млн рублей, вложенных в финансовые инструменты.