Королевский монетный двор Великобритании (Royal Mint) выпустил 5-килограммовую монету номиналом 5 тыс. фунтов стерлингов в рамках новой серии «Великие граверы». Об этом сообщает RNS, ссылаясь на газету Evening Standard. На монете отчеканено изображение королевы Виктории.

«Королевский монетный двор представил новую пятикилограммовую монету — самую крупную из когда-либо выпущенных и весящую больше, чем новорожденный ребенок», — говорится в сообщении Evening Standard.

В рамках новой серии «Великие граверы» выпустят четыре монеты весом в два килограмма и стоимостью 119,95 фунта, а также небольшие серебряные монеты аналогичного дизайна по цене 180 фунтов.