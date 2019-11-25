Банк ДОМ.РФ запустил сервис бесплатного погашения ипотечных и потребительских кредитов с карт любых российских банков . Функция доступна на сайте Банка ДОМ.РФ и в мобильном приложении, уточнили в кредитной организации.

Чтобы воспользоваться сервисом, потребуются номер счета в Банке ДОМ.РФ и реквизиты карты в стороннем банке.



Кроме того, оплачивать бесплатно кредиты можно в банкоматах и отделениях Банка ДОМ.РФ, а также через партнеров Киви Банка, следует из релиза. Для совершения платежа в отделении банка и через партнеров Киви Банка понадобятся паспорт и номер счета в Банке ДОМ.РФ.

