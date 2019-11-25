Совет Федерации на заседании одобрил закон об установлении дополнительных разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций, в частности, о компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) напрямую, а не через банки иностранным покупателям российских товаров при их вывозе за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Целью закона является приведение норм валютного законодательства в соответствие с нормами Налогового кодекса РФ по вопросам компенсации сумм налога гражданам иностранных государств при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Сейчас юридические лица — резиденты осуществляют валютные операции только через банковские счета в уполномоченных банках. Закон устанавливает возможность для юрлиц-резидентов осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных банках расчеты с физическими лицами — нерезидентами в наличных рублях по компенсации сумм НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Также закон предоставляет право всем юрлицам-резидентам без использования счетов в уполномоченных банках проводить операции с наличной иностранной валютой при оплате или возмещении расходов граждан, связанных со служебными командировками за пределы РФ, а также операций при погашении неизрасходованных авансов, выданных в связи с такими командировками. Физические лица — резиденты смогут получать наличную валюту для таких целей без использования счетов в уполномоченных банках.