Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов, передает ТАСС.

Согласно закону, доходы федерального бюджета в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей; в 2021 году они вырастут до 21,246 трлн, а в 2022 году — до 22,058 трлн рублей. Расходы бюджета, как ожидается, также будут расти: в 2020 году они составят 19,503 трлн рублей, в 2021-м — 20,634 трлн, в 2022-м — 21,763 трлн.

Существенную долю по-прежнему будут составлять расходы на социальное обеспечение, оборону и нацбезопасность.

Как отмечается в заключении комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, в законе сохраняется приоритетное финансирование национальных проектов. Общий объем финансирования на реализацию 12 национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в 2020—2022 годах составит 6,9 трлн рублей. «Очень важно обеспечить своевременное финансирование всех национальных проектов. Уровень исполнения расходов федерального бюджета, выделенных на эти цели, на 1 октября 2019 года составил менее 50%. Поэтому от правительства РФ потребуется разработка дополнительных мер по устранению имеющихся рисков», — говорится в заключении.

Наиболее существенные изменения, как отмечает комитет, в рамках рассмотрения законопроекта во втором чтении коснулись межбюджетных трансфертов. Впервые предусматривается на 2020 год утверждение 203 межбюджетных трансфертов из 217. Также важной поправкой, по мнению сенаторов, является продление до 2029 года реструктуризации задолженности регионов по бюджетным кредитам: до 2024 года они могут погашать долги в размере 5% суммы задолженности ежегодно, до 2029 года — равными долями от остатка сумм задолженности при условии направления высвободившихся средств на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в рамках новых инвестиционных проектов.

Профицит федерального бюджета в 2020—2022 годах ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно. Прогнозируемый объем ВВП на 2020 год составляет 112,863 трлн рублей. Документ сверстан исходя из заложенной в бюджетном правиле цены на нефть марки Urals в 2020 году в 42,4 доллара за баррель. Дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх этого уровня направляются в Фонд национального благосостояния.

Бюджет основывается на базовом прогнозе Минэкономразвития, который предполагает рост российского ВВП на 1,7% в 2020 году и ускорение до 3,1% и 3,2% в 2021 и 2022 годах соответственно. Среднегодовая цена нефти, согласно прогнозу, составит 57 долларов за баррель в 2020 году и снизится до 56 и 55 за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно. Инфляция ожидается на уровне 3% в 2020 году и 4% в 2021 и 2022 годах.

Согласно одобренным сенаторами поправкам к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов, профицит бюджета РФ по сравнению с действующим законом о бюджете на 2019 год снизится с 1,881 трлн рублей до 1,48 трлн (или с 1,7% до 1,4% ВВП). Доходы бюджета составят 19,97 трлн против 20,174 трлн, расходы — 18,489 трлн против 18,293 трлн рублей.

Инфляция по итогам 2019 года составит 3,8% против 4,3%, которые прогнозировались в бюджете ранее.

