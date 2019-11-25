Совет Федерации одобрил законопроект об обязательной предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV. Список таких гаджетов и перечень российских программ определит правительство, сообщается в тексте законопроекта. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Законопроект внесли в Госдуму в середине июля депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко. Также они представили проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях, предполагающий штраф в 200 тыс. рублей для компаний за нарушение требований по предустановке софта.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала принятие закона, сообщал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. По его словам, далее в рамках закона должен оговариваться порядок, в соответствии с которым соответствующее ПО должно иметь возможность быть предустановленным.