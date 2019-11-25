Совет Федерации одобрил поправки в федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» об уточнении параметров федерального бюджета. Сообщение об этом опубликовано на сайте верхней палаты российского парламента.

Как сообщила первый заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова, поправки в федеральный бюджет текущего года приводят показатели бюджета в соответствие с его фактическим исполнением. Она отметила, что впервые за последнее время макроэкономические параметры не претерпели значительных изменений, подчеркнув, что «это свидетельствует о повышении точности прогнозирования». Цена на нефть корректируется незначительно — с 63,4 до 62,2 доллара за баррель, курс доллара — с 65,1 до 65,4 рубля, темпы инфляции — с 4,3% до 3,8% (при этом существует большая вероятность, что последний показатель будет еще ниже, указала Перминова). Темпы экономического роста по-прежнему прогнозируются в пределах 1,3%.

Утверждена с 1 октября 2019 года индексация в размере 1,02 должностных окладов, доплат за классный чин, за выслугу лет, ежемесячной надбавки к пенсии прокурорских работников, военнослужащих и работников органов военной прокуратуры, а также сотрудников Следственного комитета РФ.

В числе прочего предоставляется право правительству РФ принимать решения о передаче государственным унитарным предприятиям субъектов РФ, не являющимся российскими авиакомпаниями, по договорам лизинга воздушных судов, приобретенных за счет средств взносов в уставный капитал Государственной Транспортной Лизинговой Компании и предоставленных ей субсидий.



Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.