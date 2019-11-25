Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, который вводит многомиллионные штрафы за невыполнение требований о хранении в РФ персональных данных россиян, передает ТАСС .

Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется нормой, согласно которой вводятся штрафные санкции для операторов, не выполнивших при сборе персональных данных россиян, в том числе через Интернет, предусмотренное законом требование о систематизации и хранении информации в базах данных исключительно на территории РФ, то есть использовавших хранилища за рубежом. За такое правонарушение устанавливаются штрафы для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс., для юридических лиц — от 1 млн до 6 млн рублей.

В случае повторного нарушения штрафы увеличатся. Для граждан они составят от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 тыс. до 800 тыс., для юрлиц — от 6 млн до 18 млн.

Кроме того, устанавливается наказание за повторное неисполнение оператором требования, согласно которому он должен уведомить федеральные органы о запуске новых программ для приема и обработки данных. Это правонарушение повлечет штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для граждан. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юридических — от 500 тыс. до 1 млн.

Закон увеличивает наказание за отказ организаторов распространения информации в Интернете (хостинг-провайдеров, владельцев доменов и сайтов) предоставить уполномоченным госорганам при проведении ими оперативно-разыскных мероприятий или работы по обеспечению безопасности РФ «информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей сети Интернет и информацию о таких пользователях». Сумма штрафа для граждан в этом случае составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, для юридических лиц — от 2 млн до 6 млн рублей (сейчас максимальный штраф составляет 1 млн рублей).

Документ также предусматривает увеличенные штрафы для поисковых интернет-сервисов в тех случаях, когда они повторно нарушили действующие ограничения, в том числе направив пользователей на запрещенные сайты. Действующая редакция КоАП предусматривает для поисковых порталов санкции за отказ подключиться к федеральной государственной информационной системе, в которой хранятся данные об онлайн-ресурсах, доступ к которым ограничен на территории РФ. Делается это для того, чтобы поисковики после подключения к системе удаляли из выдачи сайты, внесенные в черные списки. Кроме того, предусмотрены штрафы за выдачу пользователям ссылок на запрещенные ресурсы.

Если поисковый сервис повторно нарушил эти нормы, то штраф для граждан составит от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 500 тыс., для юридических лиц — от 1,5 млн до 5 млн рублей.

Вводятся также повторные штрафы и за выдачу сведений о доменном имени и об указателях страниц сайтов, доступ к которым ограничен на основании соответствующего решения суда, или копий заблокированных сайтов. В случае повторного нарушения данной статьи устанавливаются штрафы для граждан в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Штраф для юридического лица составит от 1,5 млн до 3 млн рублей.

Кроме того, закон предусматривает штрафы в случае повторного нарушения мессенджером требований российского законодательства. Это повлечет за собой административный штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 млн до 2 млн рублей.

Помимо этого, за отказ владельца мессенджера предоставлять в ФСБ «информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений», грозят санкции, аналогичные тем, что могут последовать за отказ организаторов распространения информации в Интернете предоставить силовикам запрашиваемые данные.

Возрастают и штрафы за повторные нарушения со стороны владельцев аудиовизуальных сервисов — так называемых онлайн-кинотеатров. Речь идет о трансляции телеканалов или телепрограмм, не зарегистрированных в качестве СМИ. Это же касается и тех продуктов, лицензия на трансляцию которых была отозвана.

Вводятся штрафы для тех, кто вновь допустил распространение призывов к терроризму и экстремизму посредством аудиовизуальных сервисов.

Закон, в случае подписания президентом, вступит в силу со дня его официального опубликования.

