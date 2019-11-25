Главным трендом мошенничеств с банковскими картами 2019 года стала социальная инженерия — 70% случаев связано с ее различными инструментами. Таковы данные исследования Райффайзенбанка и «Лаборатории Касперского». Злоумышленники используют звонки с подменных номеров, просят установить «защитное» программное обеспечение, снять и положить средства на «безопасный счет» или узнают данные учетной записи.

По данным Райффайзенбанка, динамика мошеннических операций без присутствия карты в 2019 году снизилась на 15%, но мошенники обращаются к менее защищенным финансовым и e-commerce платформам. Полученные карточные данные используются для того, чтобы расплачиваться в онлайн-магазинах.

Среди сходящих на нет трендов 2019 года – POS- и ATM-мошенничества, что связано не только с распространением карт с чипом, но и с ростом популярности NFC-трансакций, электронных кошельков и систем мгновенных межбанковских переводов. По данным Райффайзенбанка, объем мошенничеств с картами, скомпрометированными в торговых сетях или банкоматах, в 2019 году снизился на 73%.