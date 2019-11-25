Рост ВВП России в 2019 году может быть выше прогнозных 1,3%, заявил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

«Мы уверены, что динамика роста экономики в этом году будет не ниже; возможно, выше, чем мы спрогнозировали (1,3%. — Прим. ред.)», — сказал Силуанов.

Первый вице-премьер добавил, что правительство видит позитивную динамику экономического роста. «В октябре за месяц мы увидели темпы роста 2,2% (в годовом выражении. — Прим. ред.). Посмотрим, насколько будет стабильным этот тренд, но начинают работать национальные проекты, начинают работать те меры, которые мы предпринимали для стимулирования экономического роста», — резюмировал он.