Рубль начал торговую сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дешевел на 7 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, евро — на 4 копейки. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,78 рубля (минус 9 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 70,32 рубля (минус 9 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, рубль в понедельник может снова попробовать укрепиться. По ее словам, прогноз по курсу доллара в 63,5—64,5 рубля, прогноз по курсу евро в 70—71 рубль пока остаются без изменений.

«На этой неделе будет пик налогового периода. Но судя по динамике рубля прошедших дней, многие крупные экспортеры уже закупили большую часть необходимого объема валюты для расчетов с бюджетом. Учитывая, что приближается декабрьский пик выплат по внешним долгам, стоит ожидать повышенного спроса на валюту. На этом фоне рубль в паре с долларом с большой вероятностью уйдет выше отметки 64 и даже может подойти поближе к цели ослабления в этом году — району 65,5», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.