Банк России установил официальные курсы валют на 26 ноября.

Курс доллара повысился на 5,36 копейки, составив 63,7637 рубля (63,7101 рубля на 25 ноября). Курс евро опустился на 20,85 копейки до 70,3122 рубля (с 70,5207 рубля на 25 ноября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро слабеют по отношению к рублю. На 12:49 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,82 рубля (минус 5 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:49 мск стоил 70,29 рубля (минус 13 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 63,73 до 63,86 рубля за доллар и от 70,24 до 70,39 рубля за евро.