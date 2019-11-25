Средний размер депозита в банке в пересчете на одного жителя в России составляет порядка 200 тыс. рублей, при этом значения показателя в разных регионах различаются многократно. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного агентством «РИА Рейтинг» по заказу РИА Новости .

Согласно рейтингу субъектов РФ по размеру банковских вкладов населения , размером вкладов выше среднероссийского уровня могут похвастаться только девять регионов. Больше всего депозитов на душу населения — более 800 тыс. рублей — зафиксировано в Москве. Это объясняется высоким уровнем зарплат и доходов.

Кроме того, именно в столице наиболее сильна концентрация состоятельных граждан, имеющих как высокие зарплаты, так и доходы от собственного бизнеса. К тому же многие богатые люди, зарабатывая свои состояния в регионах, преимущественно живут в Москве и, соответственно, там же держат свои сбережения.

Эксперты отмечают, что показатели Москвы сильно искажают среднюю картину, так как в столице проживает почти 10% всего населения России. Для сравнения, медианный уровень вкладов среди регионов равняется 119 тыс. рублей, то есть он на 40% ниже среднеарифметического показателя по России в целом. И если исключить Москву, то средний уровень вкладов составит 142 тыс. рублей. Таким образом, Москва в шесть раз богаче остальных регионов, указывают авторы исследования.

На второй строчке рейтинга располагается Санкт-Петербург, где в среднем на человека приходятся 420 тыс. рублей банковских вкладов. Двукратную разницу между Москвой и Санкт-Петербургом эксперты объясняют большей концентрацией сверхбогатых россиян в столице.

При этом в последние три года Москва проиграла Петербургу по темпам прироста (23,5% против 29,2%), да и в целом в столице сбережения росли медленнее, чем в среднем по стране. Таким образом, в последние годы Москва не отрывается от «преследователей», но ее преимущество слишком велико, и лидерству в среднесрочной перспективе ничего не угрожает.

В число лидеров рейтинга также входят Магаданская область, Камчатский край, Сахалин, Чукотка, Мурманская область, Тюменская область (включая автономные округа) и Подмосковье. В этих семи регионах среднедушевые депозиты находятся в диапазоне от 217 тыс. (Московская область) до 318 тыс. рублей (Магаданская область).

Таким образом, выше среднероссийского результата (200 тыс. рублей) депозиты наблюдаются в северных и столичных регионах. Динамика вкладов у регионов-лидеров в последние три года была примерно на среднероссийском уровне, при этом лучше выглядели северные дальневосточные регионы.

Меньше всего депозитов на душу населения в 2019 году оказалось в Чечне — 8,5 тыс. рублей на человека. Схожий низкий результат — в Ингушетии (9,1 тыс. рублей на человека).

Также в последней десятке представлены Дагестан (22 тыс. рублей), Тува (27 тыс.), Карачаево-Черкесия (34 тыс.), Калмыкия (41 тыс.), Кабардино-Балкария, Республика Алтай (по 44 тыс.), Крым (50 тыс.) и Адыгея (53 тыс.).

Таким образом, даже лучший регион из последней десятки в четыре раза уступает среднероссийскому результату и вдвое — медиане. Небольшие объемы депозитов отмечаются в южных республиках, где у населения не очень высокие доходы.

Напомним, Агентство по страхованию вкладов ранее сообщало , что средний размер вкладов физических лиц в российских банках, без учета счетов с суммой до 1 тыс. рублей, на 1 октября составил 177 тыс. рублей, увеличившись с начала года на 6,7%. Объем застрахованных вкладов населения в российских банках составил на 1 октября 29,248 трлн рублей, увеличившись с начала текущего года на 5,3%. Общий объем средств населения в банках на указанную дату достиг 29,351 трлн рублей (плюс 5% за девять месяцев).

Как отмечают эксперты «РИА Рейтинга», соотношение сбережений и средних зарплат свидетельствует о приемлемом уровне финансовой подушки. В лидирующей Москве средние вклады составляют почти 12 месячных зарплат.

Вторую строчку, как и по объему депозитов, занимает Санкт-Петербург с соотношением 9,6 средней зарплаты. Далее идут Калининградская область (6,6), Владимирская и Самарская области (по 6,3), а также Ярославская областиь(6,1). Таким образом, жители центральных регионов России отличаются наибольшей бережливостью.

За последние три года объем депозитов в среднем по России вырос на четверть. При этом в 53 регионах из 82 прирост был выше среднероссийского.

Явными лидерами по приросту вкладов являются Севастополь и Крым, где вкладов стало больше почти на 70%. Быстрый рост в этих двух регионах объясняется эффектом базы и ростом зарплат в последние годы.

Еще в 13 регионах за три года депозиты выросли более чем на треть. Наиболее существенно (более чем на 38%) объемы вкладов выросли в Бурятии, Забайкалье и Амурской области.

С другой стороны, в шести регионах депозиты за три года выросли менее чем на 20%. Самый слабый прирост наблюдался в Новосибирской области (8,4%). Также невысокий прирост у Самарской области (12,1%), Пермского края (14,7%), Коми (16,8%), Ингушетии (17,6%) и Татарстана (18,3%).



По мнению экспертов, депозиты и далее будут увеличиваться, но рост будет ограничен динамикой доходов.