Соотношение сбережений и средних зарплат свидетельствует о приемлемом уровне финансовой подушки.
Средний размер депозита в банке в пересчете на одного жителя в России составляет порядка 200 тыс. рублей, при этом значения показателя в разных регионах различаются многократно. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного агентством «РИА Рейтинг» по заказу РИА Новости.
Согласно рейтингу субъектов РФ по размеру банковских вкладов населения, размером вкладов выше среднероссийского уровня могут похвастаться только девять регионов. Больше всего депозитов на душу населения — более 800 тыс. рублей — зафиксировано в Москве. Это объясняется высоким уровнем зарплат и доходов.
Кроме того, именно в столице наиболее сильна концентрация состоятельных граждан, имеющих как высокие зарплаты, так и доходы от собственного бизнеса. К тому же многие богатые люди, зарабатывая свои состояния в регионах, преимущественно живут в Москве и, соответственно, там же держат свои сбережения.
Эксперты отмечают, что показатели Москвы сильно искажают среднюю картину, так как в столице проживает почти 10% всего населения России. Для сравнения, медианный уровень вкладов среди регионов равняется 119 тыс. рублей, то есть он на 40% ниже среднеарифметического показателя по России в целом. И если исключить Москву, то средний уровень вкладов составит 142 тыс. рублей. Таким образом, Москва в шесть раз богаче остальных регионов, указывают авторы исследования.
На второй строчке рейтинга располагается Санкт-Петербург, где в среднем на человека приходятся 420 тыс. рублей банковских вкладов. Двукратную разницу между Москвой и Санкт-Петербургом эксперты объясняют большей концентрацией сверхбогатых россиян в столице.
При этом в последние три года Москва проиграла Петербургу по темпам прироста (23,5% против 29,2%), да и в целом в столице сбережения росли медленнее, чем в среднем по стране. Таким образом, в последние годы Москва не отрывается от «преследователей», но ее преимущество слишком велико, и лидерству в среднесрочной перспективе ничего не угрожает.
В число лидеров рейтинга также входят Магаданская область, Камчатский край, Сахалин, Чукотка, Мурманская область, Тюменская область (включая автономные округа) и Подмосковье. В этих семи регионах среднедушевые депозиты находятся в диапазоне от 217 тыс. (Московская область) до 318 тыс. рублей (Магаданская область).
Таким образом, выше среднероссийского результата (200 тыс. рублей) депозиты наблюдаются в северных и столичных регионах. Динамика вкладов у регионов-лидеров в последние три года была примерно на среднероссийском уровне, при этом лучше выглядели северные дальневосточные регионы.
Меньше всего депозитов на душу населения в 2019 году оказалось в Чечне — 8,5 тыс. рублей на человека. Схожий низкий результат — в Ингушетии (9,1 тыс. рублей на человека).
Также в последней десятке представлены Дагестан (22 тыс. рублей), Тува (27 тыс.), Карачаево-Черкесия (34 тыс.), Калмыкия (41 тыс.), Кабардино-Балкария, Республика Алтай (по 44 тыс.), Крым (50 тыс.) и Адыгея (53 тыс.).
Таким образом, даже лучший регион из последней десятки в четыре раза уступает среднероссийскому результату и вдвое — медиане. Небольшие объемы депозитов отмечаются в южных республиках, где у населения не очень высокие доходы.
Напомним, Агентство по страхованию вкладов ранее сообщало, что средний размер вкладов физических лиц в российских банках, без учета счетов с суммой до 1 тыс. рублей, на 1 октября составил 177 тыс. рублей, увеличившись с начала года на 6,7%. Объем застрахованных вкладов населения в российских банках составил на 1 октября 29,248 трлн рублей, увеличившись с начала текущего года на 5,3%. Общий объем средств населения в банках на указанную дату достиг 29,351 трлн рублей (плюс 5% за девять месяцев).
Как отмечают эксперты «РИА Рейтинга», соотношение сбережений и средних зарплат свидетельствует о приемлемом уровне финансовой подушки. В лидирующей Москве средние вклады составляют почти 12 месячных зарплат.
Вторую строчку, как и по объему депозитов, занимает Санкт-Петербург с соотношением 9,6 средней зарплаты. Далее идут Калининградская область (6,6), Владимирская и Самарская области (по 6,3), а также Ярославская областиь(6,1). Таким образом, жители центральных регионов России отличаются наибольшей бережливостью.
За последние три года объем депозитов в среднем по России вырос на четверть. При этом в 53 регионах из 82 прирост был выше среднероссийского.
Явными лидерами по приросту вкладов являются Севастополь и Крым, где вкладов стало больше почти на 70%. Быстрый рост в этих двух регионах объясняется эффектом базы и ростом зарплат в последние годы.
Еще в 13 регионах за три года депозиты выросли более чем на треть. Наиболее существенно (более чем на 38%) объемы вкладов выросли в Бурятии, Забайкалье и Амурской области.
С другой стороны, в шести регионах депозиты за три года выросли менее чем на 20%. Самый слабый прирост наблюдался в Новосибирской области (8,4%). Также невысокий прирост у Самарской области (12,1%), Пермского края (14,7%), Коми (16,8%), Ингушетии (17,6%) и Татарстана (18,3%).
По мнению экспертов, депозиты и далее будут увеличиваться, но рост будет ограничен динамикой доходов.
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