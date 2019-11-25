Минфин в 2023 году планирует впервые составить и опубликовать консолидированную финансовую отчетность за 2022 год по всему сектору госуправления: по госкорпорациям и госкомпаниям, унитарным предприятиям и бюджетным учреждениям, пишет РБК . Об этом сообщили в пресс-службе министерства. На раскрытии финансовой информации российских госкомпаний настаивает Международный валютный фонд.

Так, с 2020 года должен заработать государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности, который будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС) и в котором будет представлена бухгалтерская отчетность организаций, пояснили в Минфине.

МВФ еще в 2014 году указывал российским властям на необходимость усилить раскрытие финансовой информации «более чем 30 тыс. государственных корпораций», обязательства которых, по оценке организации, составляют около 127% ВВП России. Также МВФ настаивал на ужесточении надзора за ними. В октябре МВФ констатировал, что продвижения конкретно в этом вопросе нет: в России «практически отсутствуют существенные успехи в повышении прозрачности государственных корпораций и усилении надзора за ними». Таким образом, фонд рекомендует начать формировать сводный документ о финансовых показателях сектора госкорпораций и публиковать их финансовые отчеты, проверенные аудиторами.

Как утверждает МВФ, Министерство финансов обязалось к 2022 году «опубликовать статистику консолидированного сектора государственных корпораций». По данным МВФ, Минфин и Росстат уже внесли поправки в формы отчетности государственных корпораций для их консолидации с сектором государственного управления. Всего Минфин предусматривает разработку 29 федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора в целях синхронизации методологии учета и формирования отчетности госфинансов с наилучшей международной практикой.

По данным Росимущества на 15 ноября 2019 года, в федеральной собственности находятся акции 1 013 компаний, в 410 из них государство имеет долю от 50% и выше. По данным Росстата на 1 июля 2019 года, к государственной собственности (федеральной и региональной) относятся 2 299 акционерных обществ и 2 366 унитарных предприятий. Всего же, включая различные формы государственных учреждений, в государственной собственности находится 58,8 тыс. хозяйствующих субъектов.

Согласно приказу Минфина от 30 ноября 2016 года, подведомственное ему Федеральное казначейство должно раскрывать годовую финансовую отчетность по сектору госуправления органов госвласти, местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений; госкорпораций «Фонд содействия реформированию ЖКХ», «Роскосмос», госкомпании «Российские автомобильные дороги»; корпоративных юридических лиц, в которых более 50% акций принадлежат публично-правовым образованиям или государственным или муниципальным бюджетным учреждениям, а также унитарным юрлицам.