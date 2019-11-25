Итальянский банк UniCredit оказался самым большим пессимистом в прогнозировании экономического роста в России, сообщает РБК . Из его глобального макропрогноза следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019-м) и на 1,4% в 2021 году. Это транслируется в рост в общей сложности на 3,4% за три года, или 1,13% в среднем за год.

Этот прогноз расходится с официальном прогнозом Минэкономразвития — 1,3% в 2019 году, 1,7% в 2020-м и 3,1% в 2021-м (в сумме за три года — 6,2% роста). По данным Bloomberg, прогноз UniCredit — самый пессимистичный, не считая прогноза британской консалтинговой компании Capital Economics. Она предполагает, что ВВП России вырастет только на 0,8% в 2019 году и на 1% в 2021 году.

«Если инвестиции в рамках национальных приоритетов, объявленных президентом Владимиром Путиным в 2018 году, не запустятся, рост ВВП может остаться ниже 1,5% в 2020–2021 годах», — объясняет банк причину низкого прогноза.

UniCredit ожидает, что в III и IV кварталах 2020 года российский ВВП понизится на 0,1% и 0,2% к предыдущему кварталу, что фактически будет означать техническую рецессию. Также курс доллара к рублю может превысить 70 рублей с середины 2021 года.

Кредитная организация отмечает, что у России есть возможности расти быстрее — сейчас она лучше защищена от внешних рисков, адаптировала свой бюджет к низким ценам на нефть и заново накопила резервы. Бюджетное правило, ориентированное на цену нефти в 42,4–44,1 доллара за баррель в 2020–2022 годах, означает, что даже существенное понижение нефтяных цен с текущих уровней никак не скажется на российских бюджетных расходах.