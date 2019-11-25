Глава ВТБ Андрей Костин рекомендует хранить сбережения в рублях, отмечая стабильность российской валюты в перспективе.

«Я за рубль всегда, сейчас — точно абсолютно… Все равно ставки выше по рублю», — сказал он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. Слова банкира приводит РИА Новости.

Костин заявил, что, несмотря на возможные колебания курса российской валюты, в перспективе ее стабильность не вызывает вопросов. «Российские облигации позволяют сегодня иметь достаточную доходность на это», — пояснил он.

Глава ВТБ также напомнил, что рубль немного укрепился, несмотря на санкции и относительно невысокие цены на нефть.



Как отметил Костин, в последнее время объемы инвестиций в российские рублевые государственные ценные бумаги серьезно выросли. «В этих условиях Россия, притом что у нас ставка (ЦБ) тоже сократилась, все-таки предполагает достаточно неплохой, позитивный результат по вложениям», — заключил он.