Приток частных инвесторов на фондовый рынок ускорился в текущем году на фоне роста дивидендных доходностей, превысив прогнозы финансистов и Центробанка, сказал глава Мосбиржи Юрий Денисов в понедельник.

Российские фондовые индексы в 2019 году уверенно обогнали свои аналоги на развивающихся рынках вместе с ростом дивидендной доходности и улучшением восприятия российских рисков, говорят аналитики, по мнению которых, есть все шансы на продолжение ралли.

Средняя дивидендная доходность акций компаний, входящих в российский рублевый индекс Московской биржи, в августе превысила доходность суверенных облигаций России.

«Дивидендная доходность в локальной валюте — 6,7%, индекс подрос, это намного больше, чем в других странах, поэтому интерес к этому рынку растет и у иностранцев, и у российских инвесторов», — сказал Денисов на конференции для розничных инвесторов.

По его оценке, в текущем году на биржу пришло около 1,3 млн новых розничных клиентов, или более трети от 3,3 млн общего количества зарегистрированных в настоящее время клиентов-физлиц.

«Если в июне мы говорили, что у нас приходит 100 тысяч новых физических лиц в месяц, то сейчас мы видим 150 тысяч в месяц. Все реально ускоряется, ускоряется приход новых клиентов», — сказал он.