«Газпромбанк Лизинг» ведет переговоры с польской финансовой корпорацией Getin Holding по покупке у нее лизинговой компании CARCADE. Об этом сообщает «Коммерсант» , ссылаясь на заявление Getin Holding. Компания объявила, что начинает переговоры по продаже 100% акций своего российского лизингового актива с участником группы Газпромбанка. В Getin Holding уточнили, что еще необходимо получить согласие на сделку у наблюдательного совета корпорации.

В «Газпромбанк Лизинге» отметили, что детали сделки «являются предметом обсуждения» и сейчас не могут быть раскрыты. В Getin Holding сказали, что больше раскрытой информации предоставить не могут. Один из крупных участников рынка считает, что CARCADE может быть продана за пять — семь годовых чистых прибылей, или за 2,3—3,2 млрд рублей.



Уточним, что по общему размеру портфеля на 1 октября 2019 года «Газпромбанк Лизинг» существенно крупнее CARCADE (230,774 млрд против 26,08 млрд рублей соответственно, согласно данным «Эксперт РА» ), при этом в сегменте лизинга легковых автомобилей CARCADE занимает пятое место по размеру портфеля (22,121 млрд) против 14-го у группы «Газпромбанк Лизинга» (2,792 млрд). У «Газпромбанк Лизинга» есть автолизинговая «дочка» — «Газпромбанк Автолизинг».