Больше всего в 2019 году платят руководителям в нефтегазовых компаниях, в тяжелой промышленности и телекомах, сообщает Forbes . Таковы данные рейтинга, составленного на основе данных крупнейших консалтинговых агентств, специализирующихся на подборе руководителей высшего звена. Самый большой рост среднего вознаграждения руководителя показали транспортные компании, строительные и девелоперские компании и торговые сети.

Среднее вознаграждение руководителя в нефтегазовой отрасли в этом году выросло до 3,28 млн долларов. Так, зарплата у вице-президента по финансам выросла на 8% (до 1,277 млн долларов), у вице-президента по геологоразведке и добыче повышение зарплаты составило 40% (до 912 тыс. долларов), у вице-президента по переработке и сбыту оплата труда выросла на 27% (до 977 тыс. долларов), у вице-президента по развитию и инвестициям — также на 27% (до 827 тыс. долларов), у директора по работе с персоналом — на 20% (до 422 тыс. долларов), у директора юридического департамента — на 47% (до 763 тыс. долларов).

На втором месте в рейтинге — компании из сектора тяжелой индустрии (средняя зарплата руководителей — 1,78 млн долларов, что на 1% меньше, чем год ранее). Руководители сектора телекоммуникаций находятся на третьем месте в рейтинге с зарплатой 1,29 млн долларов (+ 12%).

Руководители инвестиционных банков зарабатывают за год в среднем 1,2 млн долларов — это ставит их на четвертое место в рейтинге (+9%). На пятом месте — руководители коммерческих банков с зарплатой 1,09 млн долларов (- 2%). Шестое место рейтинга занимают руководители торговых сетей — 970 тыс. долларов (+24%). В секторе транспортных компаний средняя зарплата руководителей составляет 920 тыс. долларов (+49%) — седьмое место рейтинга. На восьмом — руководители строительных и девелоперских компаний (710 тыс. долларов, +39%). Зарплата руководителей страховых компаний осталась без изменений (670 тыс. долларов) — девятое место. Руководители производителей потребительских товаров получают около 590 тыс. долларов, что выше на 9%, чем в прошлом году (десятое место рейтинга Forbes).

На одиннадцатом и двенадцатом месте — руководители агрохолдингов (520 тыс. долларов, +6%) и фармацевтических компаний (400 тыс. долларов, +5%) соответственно.