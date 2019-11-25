Евразийский Банк с 25 ноября ввел вклад «Turbo Maximum» .

Евразийский Банк с 25 ноября ввел вклад «Turbo Maximum» .

Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей. Срок — 91, 181, 270, 367 и 540 дней.

Процентные ставки составляют 5,9—6,5% годовых. Дополнительные взносы предусмотрены в течение 90 календарных дней с момента открытия вклада суммами от 30 тыс. рублей. Расходные операции невозможны.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.