Евразийский Банк с 25 ноября ввел вклад «Turbo Maximum».
Евразийский Банк с 25 ноября ввел вклад «Turbo Maximum».
Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей. Срок — 91, 181, 270, 367 и 540 дней.
Процентные ставки составляют 5,9—6,5% годовых. Дополнительные взносы предусмотрены в течение 90 календарных дней с момента открытия вклада суммами от 30 тыс. рублей. Расходные операции невозможны.
При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.
Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.
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