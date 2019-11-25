Защиту прав розничных инвесторов на финансовом рынке необходимо усилить, считает экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров при Банке России. Обсуждение законопроекта о введении регулирования категорий инвесторов — физических лиц состоялось в ходе заседания экспертного совета, которое прошло в Банке России 22 ноября, сообщает пресс-служба регулятора.

Участники заседания обсудили требования к проведению тестирования неквалифицированного инвестора на понимание особенностей финансового инструмента. По мнению членов экспертного совета, тестовые вопросы должны быть составлены Банком России, и регулятору следует проводить контрольные мероприятия с целью проверки соблюдения участниками рынка требований к организации тестирования.

Еще одной важной темой дискуссии стали критерии признания физического лица квалифицированным инвестором: участники разошлись во мнениях, достаточно ли ему для этого располагать финансовыми активами в сумме не менее 10 млн рублей. Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева напомнила о случаях, когда пенсионеры продавали квартиры, чтобы вложить средства в ценные бумаги, и в результате лишались и жилья, и сбережений.

Участники заседания также коснулись темы перечня финансовых инструментов, доступных для неквалифицированного инвестора без проведения тестирования (допущенные к организованным торгам иностранные ценные бумаги, биржевые паевые инвестиционные фонды , закрытые паевые инвестиционные фонды и другие). Были высказаны предложения о проведении фокус-групп с участием граждан, не имеющих опыта инвестирования в ценные бумаги, для того чтобы объективно оценить степень понимания инвестором-новичком особенностей тех или иных финансовых инструментов.

Депутат Государственной думы Николай Гончар напомнил членам экспертного совета, что в последнее время число розничных инвесторов значительно увеличилось и имеет тенденцию к дальнейшему росту. По его словам, в этой связи законопроект о защите их прав необходимо принять как можно скорее.



«Начинающий инвестор, приобретающий финансовый инструмент, желает повысить уровень своего благосостояния, и задача финансовой индустрии — помочь ему в этом, а не просто получить комиссию за выполнение поручения клиента, — подвел итоги заседания Гончар. — Важно, чтобы потребитель не разочаровался в этих новых для него инструментах и не отправился информировать других потенциальных инвесторов, что его обманули».